Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони також продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На Бахмутському напрямку українські захисники просуваються південніше міста Бахмут й закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім цього, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. За даними Генштабу, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

"Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Богданівки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. Важкі бої тривають", - додали у повідомленні.