Військовий облік жінок переведуть у онлайнформат, - заступниця міністра

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, упродовж 2022 року Генштаб ЗСУ розробить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним.



Заступниця міністра пояснила, що військовий облік - це не призов і не мобілізація.



"Наказ 313 не несподіваний. У березні цього року був прийнятий закон, який запровадив саме такий облік. Підтримали абсолютна більшість фракцій - тобто, це спільне парламентське рішення спрямоване на оновлення, удосконалення системи військового обліку. Наказ є виконанням цього закону", - додала Ганна Маляр.



Вона зауважила, що військовий облік жінок був і раніше: постанова Кабміну від 1994 року передбачала близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для цього.



"Що цікаво, до 2008-го було заборонено оприлюднювати цю постанову. З тих пір частина професій зникла, інші - з‘явились. Порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення", - зазначила заступниця міністра.



За словами Ганни Маляр, потрібно "навести лад у військовому обліку та знати потенціал. Адже однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014, - це зруйнована система військового обліку".



Крім того, вона розповіла, що не треба терміново йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати - ред.), оскільки це можна зробити протягом усього 2022 року.



"Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми. Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес - у частині, в якій це буде технічно можливо", - додала Ганна Маляр.

Нагадаємо, українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року.

Петиція про скасування наказу про військовий облік для жінок набрала необхідні 25 тис. голосів

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