Військовий: ЗСУ активно працюють над тим, щоб піти в наступ на Вугледарському напрямку
ЗСУ активно працюють, щоб перейти до наступальних дій на Вугледарському напрямку - у військових був частковий успіх в Микільських дачах, де росіян вдалося вибити з позицій
Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері Еспресо.
"Перспектива є, нам потрібно наступати, щоб вигравати війну, адже нам потрібно звільняти нашу територію. Скільки це займе часу - побачимо. Активна підготовча робота для цього триває, наша артилерія відпрацьовує позиції окупантів", 0- сказав він.
Войтко додав, що щоб зрозуміти стан фронту на Вугледарському напрямку, треба трошки зазирнути в минуле.
"Взимку та навесні російські окупанти накопичили величезні сили. Не тільки, щоб взяти Вугледар, а й просунутись далеко з півдня на північ Донеччини. Всі ці сили були розбиті. Зараз уже в наших підрозділах був частковий успіх в Микільських дачах, де росіян вдалося вибити з позицій. Величезна робота була пророблена з зими і вона триває далі. Неподалік Волноваха - важливий логістичний вузол. ЗСУ активно працюють, щоб перейти до наступальних дій на цьому напрямку теж", - підсумував військовий.
- 29 серпня повідомлялось, що Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку, зокрема українські захисники мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове на Запоріжжі й закріплювались на досягнутих рубежах.
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