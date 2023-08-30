Військовий: ЗСУ активно працюють над тим, щоб піти в наступ на Вугледарському напрямку

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері Еспресо.

"Перспектива є, нам потрібно наступати, щоб вигравати війну, адже нам потрібно звільняти нашу територію. Скільки це займе часу - побачимо. Активна підготовча робота для цього триває, наша артилерія відпрацьовує позиції окупантів", 0- сказав він.

Войтко додав, що щоб зрозуміти стан фронту на Вугледарському напрямку, треба трошки зазирнути в минуле.

"Взимку та навесні російські окупанти накопичили величезні сили. Не тільки, щоб взяти Вугледар, а й просунутись далеко з півдня на північ Донеччини. Всі ці сили були розбиті. Зараз уже в наших підрозділах був частковий успіх в Микільських дачах, де росіян вдалося вибити з позицій. Величезна робота була пророблена з зими і вона триває далі. Неподалік Волноваха - важливий логістичний вузол. ЗСУ активно працюють, щоб перейти до наступальних дій на цьому напрямку теж", - підсумував військовий.