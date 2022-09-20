Віз окупантам допомогу: російський актор і прихильник "ЛДНР" Пускепаліс загинув дорогою на Донбас
У вівторок 20 вересня російський актор і прихильник "ЛДНР" Сергій Пускепаліс загинув у ДТП, коли віз гуманітарку окупантам на Донбас
Про це повідомляє російський РЕН ТВ.
Цього разу Пускепаліс, який активно підтримував ДНР та вже бував на окупованих територіях Донбасу, віз російським військам автівку та термобілизну. Проте на ростовській трасі у Ярославській області його машина зіштовхнулася з фурою, 56-річний актор загинув на місці.
- Окупаційна влада Херсонщини й терористичних "ЛНР" та "ДНР" ухвалила рішення провести "референдуми про входження до складу РФ".
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