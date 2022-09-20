Про це повідомляє російський РЕН ТВ.

Цього разу Пускепаліс, який активно підтримував ДНР та вже бував на окупованих територіях Донбасу, віз російським військам автівку та термобілизну. Проте на ростовській трасі у Ярославській області його машина зіштовхнулася з фурою, 56-річний актор загинув на місці.

Окупаційна влада Херсонщини й терористичних "ЛНР" та "ДНР" ухвалила рішення провести "референдуми про входження до складу РФ".

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