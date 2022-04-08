В'їзд до київської Пущі-Водиці обмежений на невизначений час, - голова Оболонської РДА

Про це написав голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик у Facebook.



"Військове керівництво прийняло рішення про обмежений в’їзд на територію Пущі, і пов'язане воно з величезною кількістю об’єктивних факторів, ряд з яких я, на жаль, не маю право озвучувати", - повідомив чиновник.

За словами голови РДА, в першу чергу в’їзд заборонено, щоб дати час саперам розмінувати території.

"Точного строку заборони поки немає, адже об’єм роботи просто колосальний: перевірити будинки, вулиці, згарища, лісополоси і очистити їх від снарядів, гранат, мін та розтяжок і навіть тіл", - додав Фесик.

Він додав, що правоохоронці документують численні пошкодження, щоб потім використати ці докази в судах.

Національна поліція та ТРО Оболонського району організували охорону території від мародерства.