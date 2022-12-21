Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Експерти нагадали, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому Бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.

У той час Путін провів церемонію нагородження, де відзначив кремлівських чиновників, зокрема, "лідерів" з тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також пропагандистів.

"Путін активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики, публічно виступаючи з приводу різноманітних заходів, спрямованих на вдосконалення російських військових сил. Ця церемонія нагородження додатково вказує на пристрасть Путіна до того, щоб представити себе як учасника війни", - наголосили в Інституті.

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Зазначається, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

Так, у РФ заявили, що російський диктатор нагороджує "своїх героїв в Кремлі", а не солдатів, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території.

Станом на 20 грудня РФ зосереджувала зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. А також намагалася відновити втрачене положення на Лиманському та вела оборону на інших напрямках.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський після поїздки на Донеччину, а саме до Бахмута, закликав українців підтримувати захисників країни, які протистоять атакам російських окупантів.

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