Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"Ситуація продовжує бути складною. Сказати, що вона позитивна - не можна, але головний позитив полягає в тому, що ворогу не вдається нічого зробити. Всі його спроби прорвати нашу оборону, захопити або оточити Бахмут успіху не мають", - зазначив він.

Іллєнко додав, що за це доводиться дуже серйозно боротися і всі підрозділи, які перебувають тут - у важких боях.

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"Це все дається великою ціною. Ворог не може просунутися, у нього немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів, хоча він сюди кидає все, що у нього є зараз. Все, що є боєздатним, стягується сьогодні на Донбас і, перш за все, на Бахмутський напрямок. Бої дуже важкі, бої надскладні. Попри все це ситуація є контрольованою", - підсумував військовий.