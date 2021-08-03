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Головна Еспресо. Вибір читачів Визначено книги-фіналісти в номінації "Література для дітей" 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"

Визначено книги-фіналісти в номінації "Література для дітей" 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"

3 серпня, 2021 вiвторок
17:58
Еспресо. Вибір читачів Еспресо. Вибір читачів

Упродовж липня 2021 року в 2 етапі високоповажне Експертне журі з 12 професійних літературознавців, критиків та дитячих письменників обирало кращі книжки з Довгого списку. Цьогоріч вибір для експертів виявився непростим. Приємно відмітити, що на цьогорічний конкурс було подано багато гідних перемоги книжок

Твори-фіналісти спочатку пройшли двоетапний відбір. Таким чином з 79 видань в номінації "Література для дітей", які були подані на оцінку журі, до фіналу потрапили 3 книги. 

П'ять видань мали однакову кількість балів , але, за умовами конкурсу, книг-фіналістів має бути три.Все вирішив "голос" останнього експерта. 

До трійки книг-фіналістів книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" у номінації "Література для дітей" увійшли наступні твори: 

"Олекса Довбуш. Таємниця Сили"  Василь Карп'юк (видавництво "Discursus")


 
Чи ти знаєш, хто такий Олекса Довбуш? Певно, що так, бо на всі Карпати немає більшого героя! Але історія найгрізнішого ватажка карпатських опришків почалася з впертого хлопчиська, який несподівано для себе отримав велику Силу. Пірнувши в цю оповідь, ти разом з Олексою поживеш у лісі поруч із вовками й вивірками, приєднаєшся до опришківської ватаги й зазирнеш у світ героїчної минувшини Карпат. А головне, врешті дізнаєшся, звідки взялася Олексина Сила і чи зміг він її опанувати. 

"Загублені в таборі"  Настя Музиченко (видавництво "Наш Формат")
 

Матвій і Мія їдуть відпочивати в гірський табір. Свіже повітря, дискотеки, квести та інші розваги — усе як завжди в таких таборах. Та лише доти, доки Матвій випадково не дізнається про містичну, ба навіть моторошну історію, яка сталася тут кілька років тому. А такі історії, як відомо, мають звичку повторюватися — і ось наші герої опиняються в епіцентрі подій... 

"Морськосвинський детектив"  Іван Андрусяк (видавництво "Vivat")
 

Коли стаються таємничі злочини, усі тварини з довколишніх будинків, ба навіть ті, що живуть на вулиці, неодмінно звертаються до морського свина — детектива Жерара. Однак він знаний ласун, тож береться за справи тільки за умови смачненького гонорару.

Разом із Жераром ти дізнаєшся, хто поцупив котячий сніданок, тікатимеш від голодних хижаків, з’ясуєш геть усе про невідоме страшидло, яке лякає добрих тварин, досліджуватимеш темні закапелки й боротимешся зі страхами, а найголовніше — навчишся миттю ловити зловмисників, застосовуючи дедукцію й логіку. 

Книги, які відзначили експерти, але які не вийшли у фінал: 

"Ляказочки"  Ірен Роздобудько (видавництво "Наш Формат")

"Сім святкових бажань. Підслухано та записано від Ісландії до Китаю"  Юліта Ран, Сашко Дерманський, Мія Марченко, Олег Чаклун, Оксана Давидова, Юлія Ілюха, Ганна Осадко (видавництво "Читаріум")

"Майка Паливода обирає професію"  Мія Марченко (видавництво "Читаріум")

"Мирослава та інші з нашого двору"  Ольга Купріян (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Куди і звідки"  Романа Романишин, Андрій Лесів (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Білий вовк на чорному шляху"  Надія Гуменюк (видавництво "НК-Богдан")

"Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник"  Саша Кочубей (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Пароплави і кити"  Григорій Фалькович (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")

"Три казкові повісті"  Сашко Дерманський (видавництво "Наш Формат")

"Смачна абетка"  Марко Терен (видавництво "АССА")

"Делфі" та чарівники"  Валерій Пузік (видавництво "АССА")

"Королівське пограбування"  Сергій Свириденко (видавництво "Наш Формат")

"Марусині важливі справи"  Саша Войцехівська (видавництво "Наш Формат")

"Я і монстрик Жоржик. Як бути здоровим"  А. Ю. Варнавська (Видавнича група "Основа")

"Привид, який не міг заснути"  Наталка Малетич (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Там, де блукають сни"  Ростислав Попський (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")

"Швидконіжка і дуже велосипедна пригода"  Юрій і Тетяна Гайдай (видавництво "Yakaboo Publishing")

"Найщасливіше левеня"  Олександр Шатохін (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Місія "Порятунок": ведмеді"  Євгенія Завалій (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Білки, шкіпер, альбатрос, або Історія про те, як виник сноубординг"  Єва Сольська (видавництво "Ранок")

"Віктор_Робот. Щоденник збирача планет"  Анастасія Лавренішина (видавництво "Ранок")

"Як правильно ревіти"  Олеся Мамчич (видавництво "Ранок")

"Таємне життя Рудика"  Таіс Золотковська (видавництво "Ранок")

"Кузя, Зюзя і компанія"  Всеволод Нестайко (видавництво "Наш Формат")

"Котигорошка. Заплутані казки."  Анастасія Лавренішина, Галина Ткачук, Оксана Лущевська, Аліна Штефан, Мія Марченко, Валентина Вздульська, Саша Кочубей, Анна Хромова. (видавництво "Ранок")

"Чубзики"  Сергій Лоскот (видавництво "Ранок")

"Таємний орден великого Ската"  Ганна Буяджи (видавництво "Ранок")

"Містельфи"  Галина Вдовиченко (видавництво "Видавництво Старого Лева"

"Великий космічний апчих"  Слава Світова (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Сем, без проблем"  Оксана Лущевська (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Е-е-есторії екскаватора Еки"  Вікторія Амеліна (видавництво "Видавництво Старого Лева")

"Мезозой на четвертому поверсі"  Станіслав Соловінський (видавництво "Ранок")

"Про трьох відважних лицарів"  Анна Третяк (видавництво "Ранок")

"Зустріч на Босому мості"  Надія Гуменюк  (видавництво "НК-Богдан")

"Абетка"  Ірина Рутило (видавництво "Каламар") 

За правилами Премії остаточного переможця конкурсу мають визначити читачі під час третього етапу голосування з вересня по листопад у бібліотеках по всій Україні.

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