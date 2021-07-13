Визначилась доля "Олімпіка", який оголосив про розформування

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.



"Олімпік" не зникне з футбольної мапи України, а виступатимуть у першій лізі. У клубу будуть нові інвестори.



"До мене прийшли хлопці й сказали, що готові зберегти клуб. До УПЛ ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в першу лігу. Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Тож у нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори", - сказав Владислав Гельзін - президент "Олімпіка".

"Олімпік" виступав в УПЛ з 2014 року. Клуб заснували у 2001-му. Найвище досягнення у вищому дивізіоні - четверте місце, яке дозволило зіграти у кваліфікації Ліги Європи.



Минулий сезон УПЛ "Олімпік" завершив на передостанньому, тринадцятому місці.

8 липня футбольний клуб "Олімпік" оголосив про припинення професійної діяльності.

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