Визначилась доля "Олімпіка", який оголосив про розформування
Донецький "Олімпік", який знявся з УПЛ і анонсував припинення існування, може зіграти в першій лізі України
Про це повідомляє 1927.kiev.ua.
"Олімпік" не зникне з футбольної мапи України, а виступатимуть у першій лізі. У клубу будуть нові інвестори.
"До мене прийшли хлопці й сказали, що готові зберегти клуб. До УПЛ ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в першу лігу. Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Тож у нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори", - сказав Владислав Гельзін - президент "Олімпіка".
"Олімпік" виступав в УПЛ з 2014 року. Клуб заснували у 2001-му. Найвище досягнення у вищому дивізіоні - четверте місце, яке дозволило зіграти у кваліфікації Ліги Європи.
Минулий сезон УПЛ "Олімпік" завершив на передостанньому, тринадцятому місці.
- 8 липня футбольний клуб "Олімпік" оголосив про припинення професійної діяльності.
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