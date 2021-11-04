Визначили найкращий сир світу в 2021 році

На цьогорічному фестивалі сироварів World Cheese Awards перше місце посів козячий сир із Іспанії, пише CNN. Він був одним із 4079 конкурсантів із понад 40 країн світу з п'яти континентів.



Найкращий сир року під назвою Olavidia виробляє іспанський бренд Quesos y Besos ("Сири та поцілунки"). Журі віддало йому 103 голоси. На другому місці з 98 голосами опинився м'який французький сир від Fromagerie Berthaut.



Британський член журі, віддавши свій голос переможцю, додав, що сир має "насичену, спокусливу кремоподібну текстуру". Загалом найкращий сир визначало близько 250 учасників журі - серед них були харчові технологи, продавці сиру, шеф-кухарі та сомельє.



Господарка виробництва із міста Хаен на півдні Іспанії розповіла, що в її сироварні лише шість працівників. "Щоденна праця дає свої плоди", - сказала вона.



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