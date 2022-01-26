Визначились плани збірної України в разі поразки Шотландії у відборі на ЧС-2022, - ЗМІ
Збірна України може провести товариський матч 29 березня в одній із європейських країн, якщо не зможе обіграти Шотландію у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Meta-ratings.
За інформацією джерела, якщо Україна програє Шотландії у плей-офф кваліфікації ЧС-2022, то заповнить паузу на матчі збірні - товариською зустріччю.
Швидше за все, це буде матч із тією збірною, яка програє в іншому півфіналі плей-офф.
Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-офф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Уельс - Австрія.
- Нагадаємо, 26 листопада 2021 року стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.
- 24 січня повідомлялось, що головний тренер збірної України Олександр Петраков пройде стажування в італійській "Аталанті".
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