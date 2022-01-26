Визначились плани збірної України в разі поразки Шотландії у відборі на ЧС-2022, - ЗМІ

Про це повідомляє Meta-ratings.



За інформацією джерела, якщо Україна програє Шотландії у плей-офф кваліфікації ЧС-2022, то заповнить паузу на матчі збірні - товариською зустріччю.



Швидше за все, це буде матч із тією збірною, яка програє в іншому півфіналі плей-офф.

Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-офф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Уельс - Австрія.

Нагадаємо, 26 листопада 2021 року стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.

24 січня повідомлялось, що головний тренер збірної України Олександр Петраков пройде стажування в італійській "Аталанті".

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