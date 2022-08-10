Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів 9 серпня в плей-офф вийшли київське "Динамо", норвезький "Буде/Глімт", кіпрський "Аполлон", чеська "Вікторія Плзень", сербська "Црвена Звезда", португальська "Бенфіка", загребське "Динамо", азербайджанський "Карабах", нідерландський ПСВ та шотландський "Рейнджерс".

У вирішальному раунді відбору ЛЧ "Динамо" зустрінеться з португальською "Бенфікою", яка пройшла данський "Мідтьюлланд". Матчі повинні пройти 16-17 і 23-24 серпня.

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд плей-офф

"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

"Динамо" (Київ, Україна) - "Бенфіка" (Португалія)

"Карабах" (Азербайджан) - "Вікторія Плзень" (Чехія)

"Копенгаген" (Данія) - "Трабзонспор" (Туреччина)

"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Црвена Звезда" (Сербія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - ПСВ (Нідерланди)

9 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" у повторному матчі в 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.

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