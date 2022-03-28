Визначилися 20 учасників ЧС-2022 з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти понеділка, 28 березня, Канада перемогла у Торонто Ямайку 4:0 та достроково гарантувала собі участь у ЧС-2022.

Канаді вдалося вийти до фінальної частини чемпіонат світу вперше за 36 років.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.

Світова першість відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня у Катарі. В ній візьмуть участь 32 збірні.

Усі фіналісти ЧС-2022 з футболу:

Європа (загалом 13 команд)

Вийшли на ЧС-2022:

Німеччина

Данія

Англія

Швейцарія

Франція

Бельгія

Хорватія

Сербія

Іспанія

Нідерланди

Південна Америка (4 або 5 команд)

Бразилія

Аргентина

Еквадор

Уругвай

Азія (4 або 5 команд та Катар на правах господаря)

Катар

Іран

Південна Корея

Японія

Саудівська Аравія

Північна Америка (3 або 4 команди)

Канада

Африка (5 команд)

Океанія (1 команда, у разі перемоги в стикових матчах)

Нагадаємо, 22 березня футболіст збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що місце на чемпіонаті світу-2022 наша команда має здобути у спортивній боротьбі.

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