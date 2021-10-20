Визначився найгірший гравець матчу "Барселона" - "Динамо" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Аналітичний сервіс WhoScored оцінив гру всіх учасників матчу "Барселона" - "Динамо" (1:0) в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів



Найкращу оцінку отримав автор переможного гола Жерар Піке. Центрбека оцінили 8,6. Кращими в складі "Динамо" стали Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук - обидва по 7,2.



Найгіршим гравцем зустрічі став нападник Владислав Супряга - 5,8. Форвард киян зіграв 61 хвилину.



"Динамо" поступилося "Барселоні" 0:1 та з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 6 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та йде другою. Свій матч 3-го туру вони розпочали сьогодні о 22:00 у Лісабоні.



Друге коло групового раунду ЛЧ "Динамо" розпочне 2 листопада у Києві матчем проти "Барселони".





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