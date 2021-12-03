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Визначні заслуги перед Україною або контрактна служба в ЗСУ: з'явився текст законпроєкту про подвійне громадянство

3 грудня, 2021 п'ятниця
13:43
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У п'ятницю, 3 грудня, на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкта №6368 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України", ініційованого президентом Володимиром Зеленським

Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на сайт Ради.

Законопроєкт передбачає надання громадянства України іноземцям, які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, або якщо людина перебуває у шлюбі з такою особою чи є дитиною такої особи.

Крім того, передабачається можливість надання українського громадянства іноземцям, які в установленому законодавством України порядку проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Нацгвардії України, або є членом подружжя чи дитиною такої особи.

Вимогу відмови від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України президент пропонує залишити для низки випадків, зокрема якщо людина є громадянином держави-агресора і зазнала на батьківщині політичних переслідувань, або є членом подружжя чи дитиною такої особи".

У законопроєкті також переглядаються підстави для втрати громадянства, серед них зокрема:

  • використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство (підданство) іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці, національним інтересам України;
  • встановлення факту проходження військової служби за контрактом (у добровільному порядку) у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, особами, які на момент проходження військової служби мали (мають) громадянство України.
Проєкт закону актуалізує положення законодавства у сфері громадянства, зокрема підстав і порядку набуття та припинення громадянства України. 

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що документ розроблено відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію Указом Президента України від 4 березня 2021 року №85.
  • Нагадаємо, у жовтні 2019 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства.
  • 6 вересня 2020 року Кулеба заявив, що МЗС працює з парламентом над законопроєктом про подвійне громадянство.
  • 1 грудня 2021 президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту законопроєкт про множинне громадянство в рамках підтримки діаспори.
  • 2 грудня законопрокт президента Володимира Зеленського про внесення змін до закону "Про громадянство України" зареєстрували у Верховній Раді.
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Новини
діаспора
ВР
подвійне громадянство
Володимир Зеленський
законопроєкт
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