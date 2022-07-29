Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо державний департамент США оголосить Росію країною-спонсоркою тероризму, це не матиме наслідком якісь додаткові санкції. Адже всі санкції, які вводяться проти країн-спонсорок тероризму, проти РФ уже запроваджені. Це не матиме наслідків, окрім самої політичної події", - зазначив Айзенберг.

Професор додав, що в переліку санкцій проти країн-спонсорок тероризму лишається одна, яка суттєво не впливає на Росію.

"Якщо проаналізувати все, що передбачено кількома законами проти країн-спонсорок тероризму, то всі ці санкції проти Росії вже запроваджено. Є хіба що одна санкція, яка стосується громадян країн, які мають зі США безвізовий режим: якщо вони відвідують країну, яка визнана спонсоркою тероризму, вони позбавляються безвізового вʼїзду в Сполучені Штати", - зауважив Ігор Айзенберг.

У четвер, 28 липня, Сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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