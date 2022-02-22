Визнання росіянами "Л/ДНР": МЗС відкликало тимчасового повіреного у справах України в РФ
Через визнання Росією "Л/ДНР" МЗС відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"У зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - "ЛНР і "ДНР", тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій", - ідеться в заяві.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.61
Купівля 28.61Продаж 29.22
-
EUR
Купівля 32.32Продаж 33.11
- Актуальне
- Важливе