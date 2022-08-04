Визнати вбивство військовополонених в Оленівці терактом, а Росію – державою-спонсором тероризму – "ЄС" закликає Раду звернутися до міжнародних організацій і урядів

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв на сторінці у Facebook.

Депутат зазначив, що відповідь на рашистський теракт в Оленівці повинна дати Верховна Рада. "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроект 7627. Парламент повинен проголосувати це звернення на найближчому засіданні, щоб світ розумів, наскільки важливим є порятунок захисників Маріуполя, передусім, для України.

"Чи проголосує? Наразі не скажу. Будемо добиватися", – додав Ар'єв.

"Верховна Рада України звертається до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО визнати дії російської федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила рф в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці терористичним актом. Визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму", – йдеться у тексті проекту звернення.

Український парламент також вимагає посилити тиск на Роcію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ російської федерації.

Депутати зауважують, що за наявних доказів вбивство захисників Маріуполя в Оленівці має всі ознаки скоєного РФ терористичного акту проти беззахисних українських військовополонених. Цей військовий злочин, вчинений Росією, є порушенням Женевських конвенцій поводження з військовополоненими.

Крім того, дії Росії в Україні є неспровокованою воєнною агресією проти суверенної держави, які призводять до загибелі тисяч мирних громадян внаслідок обстрілів і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, і є проявом терору.

Верховна Рада України закликає ООН та МКЧХ скерувати своїх представників на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Також парламент закликає ці організації та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Верховна Рада України закликає міжнародні інституції невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені, а також активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя.

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