English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Визволення правобережжя Херсонщини ліквідує загрозу для Миколаєва й Одеси, - військовий експерт Грабський
Ексклюзив

Визволення правобережжя Херсонщини ліквідує загрозу для Миколаєва й Одеси, - військовий експерт Грабський

9 липня, 2022 субота
20:19
війна з Росією ракетні системи США

Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський переконаний, що визволення правобережжя Херсонщини ліквідує загрозу з боку російських окупантів для Одеси та Миколаєва

Військовий експерт поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Херсонський напрямок для нас є критично важливим і не просто в тактичному, а й оперативно-стратегічному вимірі. Якщо ми розвʼяжемо питання визволення правобережжя Херсонщини, правого берега Дніпра, ми ліквідуємо загрозу для Миколаєва та Одеси. На цьому плани Москви щодо просування до Придністровʼя та окупації Молдови виглядатимуть ще більш сумнівно", - зазначив Грабський.

Експерт додав, що ракети з дальністю ураження до 300 км дадуть змогу Збройним силам України контролювати вихід окупантів з Криму.

"Якщо ми вийдемо на берег Каховського водосховища, то маючи більш потужні засоби ураження - ракети для HIMARS, які бʼють на 299 км, - ми зможемо тримати під вогневим контролем виходи з Криму. Це означає більш активні операції в Північній Таврії. Адже противнику буде важко забезпечувати угруповання на території окупованих Херсонщини й Запоріжжя. Ми також зможемо видавлювати ворога у напрямку Мелітополя, який є ключем до всієї Північної Таврії", - зауважив Сергій Грабський.

  • 7 липня у результаті "хлопків" окупанти позбулися великої кількості боєприпасів та пального.
  • За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.
  • 9 липня військовослужбовець Збройних сил України Анатолій Козловський заявив, що якби ЗСУ мали ракети дальністю враження до 300 км, країна-агресорка Росія перейшла б до оборони.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Одеса
Миколаїв
Запоріжжя
Придністров'я
Херсонщина
Суботній політклуб
Читайте також:
Військова повістка
6 липня, 2022 середа
Воювати доведеться всім боєздатним чоловікам України, - офіцерка ЗСУ Білозерська
вибух
8 липня, 2022 п'ятниця
У Миколаєві лунають вибухи
Борис Джонсон оголосив про відставку
9 липня, 2022 субота
Прихильники Джонсона назвали кандидата на посаду прем'єра зрадником, - FT
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.67
    Купівля 34.67
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.2
    Продаж 36.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 липня
21:03
розрушені лікарні
"Маємо зв'язок з більшістю медичних закладів": На окупованих територіях продовжують працювати лікарі
20:50
Ексклюзив
путін путлер
Путіну складно оголосити мобілізацію: Росія не має бази мобілізаційного розгортання, - військовий експерт Грабський
20:44
Ексклюзив
Путін і Лавров
Лавров провалив тест на участь Путіна: агресор на G20 не зʼявиться, - дипломат Чалий
20:35
На фото наслідки обстрілів на Донеччині
Наслідки обстрілу на Донеччині: Пожежа в полях, зруйновані помешкання та щонайменше 6 загиблих
20:27
Додаток "Дія"
У "Дії" з'являться документи про освіту
20:19
Ексклюзив
Микола Маломуж
Оперативна пауза противника підтверджує його величезні втрати, - генерал Маломуж
20:17
Оновлено
Кривий Ріг
Вілкул повідомив про "приліт" у Кривому Розі
19:54
Ексклюзив
Марк Фейгін
Кремль не хоче провокувати росіян, тому не звинувачує ЗСУ у вибухах в Росії, - Марк Фейгін
19:49
Андрій Єрмак
"Не маємо права втратити підтримку США". Шабунін та Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією 
19:42
очільник Херсонщини Лагута
Президент звільнив голову Херсонської ОДА
19:23
На фото Збройні сили України
ЗСУ відбили наступ окупантів на Харківщині та Донеччині, - Генштаб
19:21
Одеса
"Ти не в Україні, ти в Одесі". Псевдовійськовому довелося вибачатися за антиукраїнські висловлювання
18:54
Верховна Рада
Допомога переселенцям, пенсії, субсидії, пільги. Видатки держбюджету-2022 збільшено на 81 млрд грн
18:33
Ексклюзив
ЗСУ
Якби ми мали ракети з дальністю до 300 км, Росія перейшла б до оборони, - боєць ЗСУ Козловський
18:19
Зеленський
Зеленський звільнив послів у дев'яти країнах
18:03
санкції проти Росії
Військове стримування та економічна ізоляція РФ: У Бундестазі закликали створити нову систему безпеки Європи
17:59
Ексклюзив
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Росіяни не повинні лізти у справи українців і повчати нас, як називати вулиці наших міст, - журналістка Данилюк-Ярмолаєва
17:57
білоруські військові
ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
17:54
Ексклюзив
карта бойових дій Бахмут Соледар Попасна 6.07.22 Згурець
Окупанти намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
17:52
Ексклюзив
білоруські військові лукашенко
Ядерним шантажем Лукашенко загнав себе в глухий кут, - Марк Фейгін
17:50
Ексклюзив
Бен Ходжес
Кремль перебуває у стратегічному шоці, - генерал Ходжес
17:47
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Кліка Путіна - терористична організація, яка працює десятиліттями в незмінному складі, - Роман Безсмертний
17:47
На фото структура ДНК
Рада ухвалила закон про створення ДНК-бази в Україні
17:43
Шрі-Ланка протести
Президент Шрі-Ланки утік, прем'єр пішов у відставку
17:22
НАТО
Як у Неаполі. Україна пропонує створити хаб "НАТО-Схід"
16:58
Рашисти вгатили по передмістю Запоріжжя
16:51
Hesburger
Фінська мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні
16:46
На фото наслідки обстрілів Миколаєва
Зруйновані приватні будинки й пошкоджений автопарк. Мер Миколаєва показав наслідки ранкових "прильотів"
16:32
Колона російських КамАЗів рухається з Мінська в бік України
Колона російських КамАЗів рухається з Мінська в бік України
16:21
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати ворога
На Херсонщині знищено близько 200 військових рашистів та техніка, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк
16:20
Ентоні Блінкен
США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги, - Блінкен
16:06
Путін
"Путін зрозумів, що це великий відтік "бабок": російський окупант розповів про відмову виплачувати компенсацію за поранення, - перехоплення
16:01
Ексклюзив
Марк Фейгін
Лукашенко не виступає проти ЗСУ, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців, - Марк Фейгін
15:58
Жозеп Боррель
Через війну Росії понад 300 мільйонів людей у світі опинилися на межі голоду, - Боррель
15:48
На фото українське поле пшениці
Україна відновлює річкові порти на Дунаї, щоб експортувати зерно
15:46
На фото Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з будівельними компаніями, які продовжують працювати в Україні
15:41
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: поранено 6 людей, зокрема дитину
15:38
Бен Воллес
Міністр оборони Бен Воллес, який був фаворитом на посаду прем'єра Британії, відмовився висувати свою кандидатуру
15:32
У Маріуполі окупанти роздають людям "гумдопомогу" запліснявілим хлібом і лопатами
15:29
Олена Зеленська створила акаунт у твіттері
Олена Зеленська створила акаунт у твіттері
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV