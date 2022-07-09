Військовий експерт поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Херсонський напрямок для нас є критично важливим і не просто в тактичному, а й оперативно-стратегічному вимірі. Якщо ми розвʼяжемо питання визволення правобережжя Херсонщини, правого берега Дніпра, ми ліквідуємо загрозу для Миколаєва та Одеси. На цьому плани Москви щодо просування до Придністровʼя та окупації Молдови виглядатимуть ще більш сумнівно", - зазначив Грабський.

Експерт додав, що ракети з дальністю ураження до 300 км дадуть змогу Збройним силам України контролювати вихід окупантів з Криму.

"Якщо ми вийдемо на берег Каховського водосховища, то маючи більш потужні засоби ураження - ракети для HIMARS, які бʼють на 299 км, - ми зможемо тримати під вогневим контролем виходи з Криму. Це означає більш активні операції в Північній Таврії. Адже противнику буде важко забезпечувати угруповання на території окупованих Херсонщини й Запоріжжя. Ми також зможемо видавлювати ворога у напрямку Мелітополя, який є ключем до всієї Північної Таврії", - зауважив Сергій Грабський.

7 липня у результаті "хлопків" окупанти позбулися великої кількості боєприпасів та пального.

За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

9 липня військовослужбовець Збройних сил України Анатолій Козловський заявив, що якби ЗСУ мали ракети дальністю враження до 300 км, країна-агресорка Росія перейшла б до оборони.

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