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Влада Білої Церкви планує придбати збиткову ТЕЦ за 300 млн грн

Козаченко Дарина
12 вересня, 2023 вiвторок
10:54
Статті

Сковорідки і барабани в укриття, бігові доріжки, стадіони та інше марнотратство на сотні мільйонів гривень. Керманичі українських міст, здається, забули, що в Україні війна і слід затягнути паски. Та скандали не вщухають. Тепер у центрі уваги - влада Білої Церкви на Київщині, котра вирішила за майже 300 млн грн придбати збиткове підприємство з боргами

Нова бруківка, фонтани, пісок на пляжі та барабани в укриття  -  купуємо! Гроші з місцевих бюджетів все покриють. Навіщо буржуйки, старлінки, шелтери для вимушених переселенців чи нові пункти обігріву взимку? Влада у містах наче забула, що війна триває. І поки українці закривають багатомільйонні збори на ударні дрони чи комплекси БПЛА для розвідки, гроші з місцевих бюджетів йдуть на інші, "важливіші" потреби. Як от придбання збиткового підприємства з боргами у Білій Церкві. 

Білоцерківська теплоелектроцентраль забезпечує теплом щонайменше 70 тисяч жителів міста, генерує електроенергію та має мільйонні борги, до яких призвело неефективне управління. Для розв'язання багатьох проблем на підприємстві Наглядова рада мала ініціювати збори акціонерів для обрання нового керівництва. Втім суд, всупереч законодавству, заборонив це зробити. Тож акціонери зібрались самостійно та обрали нового голову правління Ігоря Вигулярного.

Та через рейдерські атаки на підприємство Ігор Вигулярний досі не може узятися до виконання своїх обов’язків. Все через постійні судові процеси, які ініціює ПрАТ "Росава", щоб визнати рішення загальних зборів недійсними. 

ПрАТ "Росава" - власник 9% акцій ТЕЦ. За даними системи youcontrol, вбачається зв’язок цієї компанії з Леонідом Глиняним. Бізнесменом та одним з найбагатших депутатів Київської обласної ради. Він призначив керувати теплоелектроцентраллю свою людину - Вадима Богдана. І поки тривають суди, ТЕЦ доводять до критичного стану та банкрутства.

Так, підприємство Білоцерківська Теплоелектроцентраль має сплатити 300 мільйонів боргу Національній акціонерній компанії Нафтогаз. Загальний борг сягає понад 800 мільйонів. 

З кожним днем підприємство, яке забезпечує теплом і гарячою водою Білу Церкву занепадає. Борги ростуть,  а  теперішній менеджмент розводить руками. Наприкінці червня 2023-го року справу щодо визнання недійсним рішення позачергових зборів акціонерів товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" розглянув Північний апеляційний господарський суд. І визнав позачергові збори акціонерів законними, а Ігоря Вигулярного - чинним керівником. Він мав пристати до обов’язків і навести лад на підприємстві.

Аж тут несподівано - влада Білої Церкви на сесії міськради ставить питання про звернення до Національного банку України щодо наміру придбання у комунальну власність частини Білоцерківської ТЕЦ. 

Річ у тім, що нерухоме майно, устаткування та обладнання Теплоелектроцентралі виставлено на продаж у рахунок погашення заборгованості перед НБУ Банком "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ". 

ТЕЦ мали виставити на продаж на прозорому аукціоні, та виглядає так, що міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий вже про все домовився, тож чесних торгів не буде.

Чому ж міська рада Білої Церкви вирішила викупити проблемне підприємство з боргами та хто в цьому зацікавлений? Лютий 2023-го року. Національний банк України повідомив, що  Господарський суд Київської області задовольнив його позов до АТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" про звернення стягнення на передані в заставу НБУ акції ПрАТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль", а це 40%. Таким чином, щоб продати ТЕЦ, Нацбанк мав організувати аукціони. Та влада Білої Церкви вирішила запропонувати свою ціну - близько 300 млн грн - і цим унеможливити будь-які торги. При тому, що ринкова вартість підприємства становить понад 2 млрд грн. Держава в умовах війни втрачає суттєві гроші. Занепокоєні і місцеві активісти.

"Тут же питання, за скільки ми викупаємо? - перше. Друге питання - що саме ми викупаємо? Третє питання - в якому воно стані? І найголовніше - хто буде гасити ось ці борги? Тобто, ми весь бюджет витратимо на погашення боргу чи якщо у нас не буде вистачати коштів, Білоцерківська міськрада проголосує і піднімуть тариф на опалення для всього міста?", - говорить керівник Білоцерківського осередку "SUPPORT AZOV" Олександр Коломієць.

Олександр Коломієць розповідає, що 300 мільйонів гривень у місті можна було витратити на важливіші потреби. А щоб забезпечити тепло у батареях містян - за значно нижчу ціну побудувати нову котельню. Це дозволить зекономити сотні мільйонів гривень лише на газі. До того ж, активіст не розуміє, чому саме зараз виникла нагальна потреба в придбанні підприємства. Залишається відкритим питання, скільки ще потрібно буде вкласти у ремонт теплоелектроцентралі та як це вплине на тарифи для населення. Адже останні 1,5 роки ТЕЦ занепадала.

"Нашу Білоцерківську ТЕЦ загнали у борги саме приватні руки. Раніше місто не потребувало викупати, а от в 2023-му році, в такий тяжкий період, нам треба витягнути з кишень, затягнути пояси - не для будування заводів, а купити ТЕЦ. Мені здається, що частина коштів, які планується виділяти по цій схемі, буде десь осідати в потрібних руках", - продовжує громадський активіст. 

Ми надіслали міському голові Білої Церкви журналістський запит, аби дізнатись, чому саме зараз виникла потреба у передачі ТЕЦ місту, хто буде гасити борги і як це вплине на тарифи. З відповіді стало відомо, що тарифи для населення в умовах війни поки збільшувати не планують, хоча і повинні не менше одного разу на рік переглядати їх, щоб встановити економічно обґрунтовані.

Тим часом місцеві розповідають: термінова необхідність придбання теплоелектроцентралі з її боргами виникла невипадково. Річ у тім, що занепад підприємства та його продаж насправді може здійснюватись в інтересах скандальної компанії Інвестохіллс Веста, що за даними видання "Наші гроші" опосередковано входить до орбіти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, проти якого РНБО у 2021-му році ввела санкції. Фірма спеціалізується на скупці проблемних заборгованостей банків, неодноразово звинувачувалась у рейдерстві та була фігурантом низки гучних скандалів, зокрема, пов’язаних і з міжнародними інвестиціями.

Торік українські правоохоронці розпочали розслідування причетності "Інвестохіллс Веста" до ведення підривної діяльності в Україні на користь Росії. Згідно з даними з Єдиного реєстру досудових розслідувань, допомагає компанії реалізувати наміри саме пов’язаний з ПрАТ "Росава" депутат Київської облради Леонід Глиняний.

На підприємстві переконують: після передачі теплоелектроцентралі місту Павло Фукс та "Інвестохіллс Веста" отримають повний контроль над ТЕЦ, призначать туди своє керівництво і нібито продовжать красти і накопичувати борги. Щоб реалізувати цю схему і змусити депутатів проголосувати, в міськраді начебто було  застосовано підкуп. Принаймні на це натякав народний депутат Микола Бабенко, котрий прибув на засідання і застерігав депутатів від вчинення карного злочину: "Єдиний правовий наслідок, який дане звернення (про придбання ТЕЦ у власність міста,- ред.) буде мати, і я переконаний в тому, що вже має місце - це, скоріш за все, порушення кримінальних справ у звʼязку з підкупом депутатів".

 

Прізвища тих, хто підкупив, і тих кого підкупили Бабенко не озвучив. Та злочинів у цій історії може бути навіть кілька. Це і злочинне марнотратство бюджетних коштів, які замість придбання збиткового підприємства могли бути спрямовані на куди важливіші для Білої Церкви потреби, як то оснащення укриттів чи побудову шелтерів для переселенців. І, вочевидь, корупційна спроба домовитись про продаж заставного майна без аукціону і за непрозорою процедурою. І злочинне пограбування держави, оскільки ТЕЦ вирішили продати за суттєво менші гроші, ніж її ринкова вартість. Таким самим злочином є і нехтування законними правами акціонерів теплоелектроцентралі, і погіршення інвестиційного клімату в Україні, коли наша економіка в умовах війни вже давно пробила дно, а українці, зокрема, жителі Білої Церкви, ледь зводять кінці з кінцями.

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