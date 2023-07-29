Влада будує Нью-Васюки. Цього разу - ракетні
Стратегічний міністр Камишин сказав, що уряд перетворить Україну на найбільшого виробника зброї в Європі, особливо, в ракетній галузі
Тижня не проходить, аби влада не пообіцяла щасливим васюківцям черговий міжгалактичний проєкт — нову Кремнієву долину, ВВП в трильйон доларів чи ще якусь чухню.
Нова заява тут мало чим від них відрізняється. Ну, як можна серйозно про це заявляти, коли наш військовий бюджет у мирний час відрізняється від лідерів Європи на порядки, й технологічно ми від них відстали на десятиліття? Не кажу вже, що російської агентури тут в досі неспівмірно більше, ніж у країнах НАТО, і ділитися з нею секретами новітньої зброї партнери зберуться навряд. Тож, прекраснодушна совкова гігантоманія ("впєрєді планєти всєй") є тут, мʼяко кажучи, недоречною.
Але конкретно ця заява міністра містить ще одну особливість. Вона ігнорує факт, що ракетна програма в період 2014-2019 розвивалася дуже інтенсивно. Саме тоді довели до пуття Вільху, Стугну, Нептун тощо. А зі зміною влади вона була заморожена.
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І сам Зеленський енд Ко, і ті, хто привів його до влади, в масі (крім завербованих агентів Москви, там історія інакша. - Авт.) не бачили й не визнавали, що війна триває з 2014, а ми є обʼєктом російської агресії. І з Путіним планували домовлятися без зброї, коштом політичних поступок.
Так от, без визнання цього факту й прийняття політичної відповідальності мені особисто буде складно повірити в щирість "нових підходів" влади.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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