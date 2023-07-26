Цю фразу любить будь-яка злодійська чи непопулярна влада для того, щоб виправдати свої дії. Але спроба використати цю цитату апостола Павла — лише маніпуляція і не має жодного відношення до реальності. У країнах із різним рівнем демократії влада не від бога, а від рішення виборців. Якщо рішення розумне, це позитивно впливає життя виборців, а якщо дурне і помилкове, то негативно.

Коли народ зневажає право свого вибору і не готовий захищати його, то до влади приходять негідники, популісти, диктатори або узурпатори. Ті ж самі Росія та Білорусь тому приклад.

"Кожен народ має той уряд, який він заслуговує", - писав посланець Сардинського королівства при російському дворі граф Жозеф де Местр 27 серпня 1811 року.

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Виборці можуть помилятися та можуть робити поганий вибір. Так буває. За це вони платять. Хтось втраченими можливостями держави, хтось платить своїм здоров'ям, життям, часом або достатком. А хтось платить втратою прав та свобод.

Якщо виборець не дурний і не наївний, як малолітня дитина, то він може проаналізувати те, що сталося, зробити роботу над своїми помилками й вибрати іншу владу. Але якщо ж інфантильність та дурість домінують серед виборців, то їхня доля сумна та безперспективна.

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Висновок один — виборця обдурити неможливо, якщо він сам не захоче себе дурити. А повторно можна обдурити лише тоді, коли виборець такий примітивний, що не може провести аналіз і зрозуміти свою помилку. Тому пам'ятайте, що в Україні влада від виборців. Який вибір — така і влада.

До речі, мені один рабин колись сказав, що Бог завжди дає нам можливість вибору і сподівається, що ми зробимо його правильно, але вибір все одне за нами. Якби він хотів, щоб ми все робили лише згідно з волею його, то зробив нас без ручок, ніжок - покатишами, без права волі. А ми ж не є такими. Тому все залежить від нас, від виборців. Не забувайте про це.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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