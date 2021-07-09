Влада Гаїті назвала прізвища вбивць президента країни

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Силам безпеки Гаїті вдалося визначити, що найманці ховалися в будинку в передмісті столиці Порт-о-Пренса, перестрілка під час їх нейтралізації тривала до пізньої ночі, в четвер влада затримала кількох підозрюваних.

"Іноземці приїхали в нашу країну, щоб убити президента. Там були... 26 колумбійців, упізнаних за паспортами...,а також двоє американців з Гаїті", - сказав начальник національної поліції країни Леон Шарль.

Він продемонстрував кілька колумбійських паспортів, а також штурмові гвинтівки, мачете, рації та інші засоби.

За його словами, 15 колумбійців і два американці були захоплені, троє найманців ліквідовано, вісім перебувають у бігах.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано заявив, що, за попередньою інформацією, колумбійці, які брали участь у вбивстві гаїтянського лідера, - відставні військовослужбовці країни. Він запевнив, що Колумбія візьме участь у розслідуванні.

Міністр у справах голосування і міжпартійних відносин Гаїті Матіас П'єр назвав імена причетних до участі в організації вбивства американців гаїтянського походження, це - 35-річний Джеймс Солейдж і 55-річний Джозеф Вінсент. Представник Держдепу США Нед Прайс на брифінгу заявив, що бачив публікації ЗМІ на цю тему, але поки не може ні підтвердити, ні спростувати наведені дані.

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