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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Влада готує вибори без військових

Юрій Гудименко
28 липня, 2023 п'ятниця
22:06
Погляд Юрій Гудименко

Пане Руслане Стефанчук, я гадки не маю, що примусило вас сьогодні публічно заявити, що Конституція не забороняє вибори під час воєнного стану і що невдовзі питання виборів "буде актуалізовано"

Може, ви хотіли припугнути депутатів правлячої фракції, щоб вони голосували активніше.

Може, ви випадково прочитали Конституцію, яка дійсно не регулює воєнний стан (для цього є закон "Про правовий режим воєнного стану"), і ви вирішили поділитися з аудиторією своїм відкриттям.

А може, ви й справді готуєте вибори під час війни.

Мені, за великим рахунком, байдуже.

Я прочитав те саме, що і сотні тисяч хлопців і дівчат у пікселі.

Ви заявили, що готуєте вибори без військових.

Бо ніхто не зробить так, щоб військові голосували в окопах. Ніхто не буде облаштовувати дільниці під Бахмутом. Ніхто не буде відпускати сотні охочих взяти участь у політичному житті й змінювати країну.

Ви фактично заявили, що справа військових – воювати мовчки. Без права голосу. А майбутнє країни вирішать без них. Без нас.

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Є дві новини.

Перша. Так не буде.

Друга. Так не буде ніколи.

Нічого не буде про нас без нас.

Крапка.

P.S. Пане Стефанчук, зверніть увагу на мудрі слова відомого політичного діяча, пана Стефанчука. Цей пан Стефанчук, пане Стефанчук, 19 червня цього року в інтервʼю УП сказав, цитую: "Вибори під час війни розірвуть країну".

Прислухайтесь до пана Стефанчука, пане Стефанчук.

Уважно прислухайтесь.

Дуже.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Верховна Рада
вибори
політика
Війна з Росією
Воєнний стан
Руслан Стефанчук
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