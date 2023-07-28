Дуже дивний сигнал прозвучав з вуст спікера Верховної Ради Стефанчука. Він заявив про те, що Конституція не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Дуже сумнівна з точки зору стабільності держави у час війни заява. І дуже сумнівна з точки зору українського конституціоналізму.

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Так, Основний Закон не містить прямої заборони.

Але!

Стаття 83 Конституції каже, цитую: "У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану".

Розумієте? Як потрібно трактувати цю норму Конституції? І як би я її тлумачив, згідно зі здоровим глуздом та духу Основного Закону?

Як норму прямої дії щодо неможливості набуття повноважень новим складом Верховної Ради під час дії воєнного стану! Отже, справді вибори не заборонені! Але Конституція прямо каже, що під час воєнного стану ВР не обирають, вона не вступає в повноваження і нова Рада обирається "після" воєнного стану.

Стефанчук професійний юрист, академік Академії правових наук, не може цього не розуміти. А якщо розуміє — то нащо робить такі провокативні заяви?

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

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