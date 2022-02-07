Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з Назарбаєвим свою політику

Про це повідомляє DW.



Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який скасовує необхідність узгоджувати основні напрямки політики цієї із її колишнім лідером держави Нурсултаном Назарбаєвим. Текст конституційного закону "Про внесення змін та доповнень до деяких конституційних законів республіки" публікується у пресі.



Поправки до цього закону запропонували 27 січня депутати верхньої палати парламенту Казахстану, коли парламент позбавив Назарбаєва довічного головування в Раді безпеки.



Необхідність узгоджувати з експрезидентом Казахстану головні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики була законодавчо закріплена у 2010 році, у 2000 році цей закон було внесено статус Назарбаєва як елбаси, тобто лідера нації.



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