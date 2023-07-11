Влада РФ не може захистити своїх військових на власній території від покарання за воєнні злочини, - політтехнолог Постернак
Всі винуватці дрібного, середнього, вищого ешелону та представники вищого керівництва РФ будуть рано чи пізно покарані за воєнні злочини в Україні
Про це під час включення в ефір Еспресо заявив політтехнолог Олег Постернак.
"Гнів божий" від ГУР вже почався та буде тривати довго. Величезна кількість воєнних злочинів РФ в Україні. Цей приклад наочно доводить, що всі винуватці дрібного, середнього, вищого ешелону та представники вищого керівництва РФ будуть рано чи пізно покарані. Я думаю, що цей приклад найбільш вдалий та медійний - він свідчить про те, що влада РФ не захистить російських військових за виконання злочинних наказів проти українських цивільних та військових. "СВО" - це грубе порушення міжнародного права, за яке будуть судити верхівку РФ", - вважає він.
- У Росії застрелили екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького - який може бути причетний до удару "калібрами" по Вінниці минулого року. Ржицький також був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.
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