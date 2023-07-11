Про це під час включення в ефір Еспресо заявив політтехнолог Олег Постернак.

"Гнів божий" від ГУР вже почався та буде тривати довго. Величезна кількість воєнних злочинів РФ в Україні. Цей приклад наочно доводить, що всі винуватці дрібного, середнього, вищого ешелону та представники вищого керівництва РФ будуть рано чи пізно покарані. Я думаю, що цей приклад найбільш вдалий та медійний - він свідчить про те, що влада РФ не захистить російських військових за виконання злочинних наказів проти українських цивільних та військових. "СВО" - це грубе порушення міжнародного права, за яке будуть судити верхівку РФ", - вважає він.