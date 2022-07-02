Влада РФ вимушена в будь-які способи стримувати девальвацію рубля через санкції, - Центр при РНБО
Санкції звели нанівець валютний імпорт РФ, і російська влада намагається стримати девальвацію рубля за рахунок Казахстану
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"Антиросійські санкції фактично звели нанівець валютний імпорт РФ, що змушує російську владу будь-яким шляхом стримувати девальвацію рубля. На цей раз кремль вдався до тактики штучного стримування курсу рубля за рахунок економіки сусіднього Казахстану", - зауважили в Центрі при РНБО.
Маючи можливість вільно переміщувати рублі між учасниками Єдиного економічного простору, росіяни відкривають рахунки в рублях у казахстанських банках, обмінюють їх на місцеві тенге, а потім - на долари та виводять надлишок за кордон.
Унаслідок цього в банках Казахстану накопичується велика рубльова маса, яку можна витратити лише в РФ. Ця "схема" дала змогу Росії збільшити курс рубля до тенге й обсяги російського імпорту на 50%.
"Фактично, квазіринковий курс російського рубля до долара підтримується лише за рахунок банківських махінацій, і рано чи пізно завершиться девальвацією", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
- 27 червня Росія зазнала дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті через введені Заходом санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.
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