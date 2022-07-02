Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Антиросійські санкції фактично звели нанівець валютний імпорт РФ, що змушує російську владу будь-яким шляхом стримувати девальвацію рубля. На цей раз кремль вдався до тактики штучного стримування курсу рубля за рахунок економіки сусіднього Казахстану", - зауважили в Центрі при РНБО.

Маючи можливість вільно переміщувати рублі між учасниками Єдиного економічного простору, росіяни відкривають рахунки в рублях у казахстанських банках, обмінюють їх на місцеві тенге, а потім - на долари та виводять надлишок за кордон.

Унаслідок цього в банках Казахстану накопичується велика рубльова маса, яку можна витратити лише в РФ. Ця "схема" дала змогу Росії збільшити курс рубля до тенге й обсяги російського імпорту на 50%.

"Фактично, квазіринковий курс російського рубля до долара підтримується лише за рахунок банківських махінацій, і рано чи пізно завершиться девальвацією", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

27 червня Росія зазнала дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті через введені Заходом санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

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