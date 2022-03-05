Влада терористів у ОРЛО видала "указ" про переєстрацію всіх документів, які видали держоргани України, - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України повідомив, що "влада" тимчасово захоплених терористами населених пунктів Луганської області намагається встановити свої порядки
Про це йдеться у дописі ЦПД.
"Оприлюдненим "указом" окупаційної влади потребують переєстрації "всі документи, видані державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями України". Всі, хто не пройде такої "перереєстрації", залишаться без пенсійного та іншого соціального забезпечення", - повідомляє Центр.
Так, недійсними оголошуються документи, що встановлюють права, привілеї або пільги, інвалідність, статус, пов'язані з участю в "АТО" та/або "ООС".
"Таким чином, окупаційна влада намагається виявити патріотів України та поставити виживання мешканців області в залежність від їх лояльності до ворога. Не піддавайтесь на провокації!" - застерегли у Центрі.
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