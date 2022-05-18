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Головна війна з Росією Окупаційна "влада" в так званій ЛНР ставить фейкові діагнози мобілізованим з ОРДЛО, щоб не виплачувати компенсацію

Окупаційна "влада" в так званій ЛНР ставить фейкові діагнози мобілізованим з ОРДЛО, щоб не виплачувати компенсацію

18 травня, 2022 середа
14:21
війна з Росією луганда лнр

Самопроголошена влада так званої ЛНР відмовляється виплачувати сімʼям загиблих та поранених вояк компенсації. Мобілізованим з ОРДЛО ставлять вигадані діагнози

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Повідомляється, що окупаційна влада так званої ЛНР не збирається виплачувати компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною.

З цією метою пораненим видають виписки із діагнозами на кшталт "остеохондроз" чи "виразка", оскільки ці та подібні хвороби не передбачають компенсаційних виплат.

Як передає розвідка, це викликає невдоволення та відчуття несправедливості з боку місцевого населення псевдореспубліки, навіть попри нарощування пропутінської пропаганди.

За даними ГУР, це та безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ, в якому служать мобілізовані ОРДЛО, спричиняє зменшення підтримки місцевим населенням війни.

Повідомляється, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово мобілізованих на війну проти України.

Демонстрації проходили поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестувальників – повернення мобілізованих луганчан додому.

Загальна кількість учасників протесту - близько 700 осіб.

  • Нагадаємо, за даними ГУР МО, російські військові продовжують саботувати накази командування та відмовляються від участі у бойових діях. 

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