Окупаційна "влада" в так званій ЛНР ставить фейкові діагнози мобілізованим з ОРДЛО, щоб не виплачувати компенсацію
Самопроголошена влада так званої ЛНР відмовляється виплачувати сімʼям загиблих та поранених вояк компенсації. Мобілізованим з ОРДЛО ставлять вигадані діагнози
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
Повідомляється, що окупаційна влада так званої ЛНР не збирається виплачувати компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною.
З цією метою пораненим видають виписки із діагнозами на кшталт "остеохондроз" чи "виразка", оскільки ці та подібні хвороби не передбачають компенсаційних виплат.
Як передає розвідка, це викликає невдоволення та відчуття несправедливості з боку місцевого населення псевдореспубліки, навіть попри нарощування пропутінської пропаганди.
За даними ГУР, це та безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ, в якому служать мобілізовані ОРДЛО, спричиняє зменшення підтримки місцевим населенням війни.
Повідомляється, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово мобілізованих на війну проти України.
Демонстрації проходили поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестувальників – повернення мобілізованих луганчан додому.
Загальна кількість учасників протесту - близько 700 осіб.
- Нагадаємо, за даними ГУР МО, російські військові продовжують саботувати накази командування та відмовляються від участі у бойових діях.
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