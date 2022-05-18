Окупанти масово відмовляються від участі у війні, ФСБ залучає інформаторів, аби викрити ініціаторів непокори, - українська розвідка
Російські військові продовжують саботувати накази командування та відмовляються від участі у бойових діях. ФСБ намагається викрити ініціаторів заколотів
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
Повідомляється, що у підрозділах армії РФ наростає невдоволення участю у війні.
За даними української розвідки, росіяни все частіше відмовляються від участі у бойових діях та масово саботують накази командування.
Стало також відомо, що кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ відкрито відмовилися брати участь у війні. Військові висунули до керівництва вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Факти непокори командування російської армії намагається приховати. Зокрема військовослужбовців, які найбільш активно вимагають повернення в Росію, навмисне відправляють в найбільш небезпечні ділянки фронту.
ГУР також інформує, що для викриття та ліквідації ініціаторів відмови від участі у війні відділ ФСБ вирішив наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.
- Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 28,3 тис. військових, 1251 танк, 202 літаки та 441 безпілотник
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