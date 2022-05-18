Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Повідомляється, що у підрозділах армії РФ наростає невдоволення участю у війні.

За даними української розвідки, росіяни все частіше відмовляються від участі у бойових діях та масово саботують накази командування.

Стало також відомо, що кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ відкрито відмовилися брати участь у війні. Військові висунули до керівництва вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Факти непокори командування російської армії намагається приховати. Зокрема військовослужбовців, які найбільш активно вимагають повернення в Росію, навмисне відправляють в найбільш небезпечні ділянки фронту.

ГУР також інформує, що для викриття та ліквідації ініціаторів відмови від участі у війні відділ ФСБ вирішив наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 28,3 тис. військових, 1251 танк, 202 літаки та 441 безпілотник

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