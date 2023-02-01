Владу в Росії можна змінити тільки після повної капітуляції путінського режиму, - аналітик Тишкевич
Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич переконаний, що владу в Росії не можна змінити мирним шляхом
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Повна поразка Росії у цій війні для нас є найкращим варіантом. Проте для того, щоб змінити владу в Росії, потрібно повністю знищити путінський режим. Ми можемо говорити про якусь окупаційну владу в Росії, яка замінить Путіна, але це в контексті масштабування війни у Третю світову. Однак зараз ми можемо тільки говорити про російсько-українську війну і змінити владу у РФ не так просто", - пояснив Тишкевич.
Аналітик наголосив, що владу в Росії можна змінити лише силовим методом
"Стосовно заміни влади в Росії слід враховувати позицію Заходу. Для того, щоб скинути владу у РФ, потрібно зайти на цю територію і знищити осередки путінського режиму. Нам не дають для цього засобів. Ми не отримуємо ракети великої дальності, які здатні долетіти до Кремля", - додав він.
- 1 лютого секретар РНБО України Олексій Данілов розповів у інтерв'ю Sky News, що росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні.
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