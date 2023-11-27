Влаштували колцентр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію з майже 30 в'язнів

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що на рахунку зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних державних банків України, а кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.

Фото: СБУ

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінансових установ і під виглядом надання онлайн-послуг викрадали у них кошти.

Фото: СБУ

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий смотрящий за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько Гєша.

Фото: СБУ

До незаконної діяльності він залучив до 30 в'язнів, більшість з яких відбували строки у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли на волю.

Фото: СБУ

Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись співробітниками служби безпеки фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

Фото: СБУ

Потім фігуранти пропонували громадянам переказати кошти на так званий безпековий рахунок через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження від викрадачів".

Таким чином зловмисники вводили потерпілих в оману та змушували їх переказувати свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

2 особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

1 особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

7 особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Також 24 листопада суд дав 15 років тюрми за держзраду 30-річному чоловікові, який у червні цього року займався підготовкою повітряних атак РФ по Вінниці.