Влаштували колцентр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію з майже 30 в'язнів
У Вінниці Служба безпеки України ліквідувала у тюрмі підпільний колцентр, учасники якого обдурювали клієнтів провідного банку України та викрадали гроші з їхніх карток. Десяти з них оголосили підозри
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що на рахунку зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних державних банків України, а кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.
Фото: СБУ
За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінансових установ і під виглядом надання онлайн-послуг викрадали у них кошти.
Фото: СБУ
Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий смотрящий за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько Гєша.
Фото: СБУ
До незаконної діяльності він залучив до 30 в'язнів, більшість з яких відбували строки у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли на волю.
Фото: СБУ
Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись співробітниками служби безпеки фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.
Фото: СБУ
Потім фігуранти пропонували громадянам переказати кошти на так званий безпековий рахунок через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження від викрадачів".
Таким чином зловмисники вводили потерпілих в оману та змушували їх переказувати свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв.
Фото: СБУ
На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:
- 2 особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- 1 особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- 7 особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
Також 24 листопада суд дав 15 років тюрми за держзраду 30-річному чоловікові, який у червні цього року займався підготовкою повітряних атак РФ по Вінниці.
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