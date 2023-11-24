Колаборант, який допомагав окупантам готувати ракетні удари по Вінниці, отримав 15 років тюрми

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Для виконання ворожого завдання він протягом кількох тижнів обходив вулиці міста та приховано фотографував місця базування та шляхи переміщення Сил оборони. Таким чином він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також російський агент розвідував територію навколо важливих промислових об’єктів для визначення рівня їхньої захищеності та технічного стану.

Зловмисника затримали під час виконання ним ворожого завдання.

"Як встановило слідство, зрадником є 30-річний місцевий житель, який активно підтримував збройну агресію РФ проти України в російських соцмережах. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для прихованої фотофіксації та листування з агресором", - розповіли в спецслужбі.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).