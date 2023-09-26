"Зливала" позиції ЗСУ під час боїв за Бахмут: агентка ФСБ отримала 15 років тюрми

Про це інформує Служба безпеки України.

У повідомленні йдеться про те, що завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ, яка передавала агресору геолокації Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на Донеччині.

Ворога цікавила інформація про вогневі позиції, фортифікаційні споруди та напрямки руху підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.

Зокрема, затрмана "зливала" окупантам координати електропідстанцій на прифронтовій території області для підготовки по них ракетних ударів.

Співробітники СБУ затримали російську агентку на Донеччині у грудні 2022 року. Суд призначив їй 15 років тюрми.

Зловмисницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Для збору розвідданих жінка об’їжджала територію району і приховано фіксувала локації українських військ та енергооб’єктів. Отриману інформацію пересилала через месенджер "зв’язковому" на тимчасово окупованій частині регіону.

Далі він передавав відомості так званій "заступниці Горлівського відділу МДБ ДНР", яка "звітувала" перед кадровими співробітниками ФСБ.

Під час обшуків за місцем проживання російської агентки вилучено російські паспорти, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вона використовувала для виконання завдань.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.