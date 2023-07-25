Влаштував сховище зброї під дитячим ліжком: СБУ повідомила про підозру агенту РФ із Запоріжжя
Служба безпеки України у Запоріжжі затримала агента російських спецслужб, який під ліжком своєї доньки зберігав зброю і боєприпаси для вчинення терактів у місті та поблизу передової
Про це інформує пресцентр СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня 2023 року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.
Слідство встановило, що ним виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточенням. Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби.
Так, за вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі під ліжком 6-річної доньки схрон із незареєстрованою вогнепальною зброєю та боєприпасами.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили:
- автомат Калашникова зі спорядженими магазинами;
- 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
- понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
- 2 димові гранати РГД-55МЧ.
За даними СБУ, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті та поблизу передової. Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Напередодні, 23 липня, співробітники СБУ у Херсоні повідомили про підозру організатору цієї агентурної мережі із щонайменше 10 інформаторами. Йому загрожує довічне ув'язнення.
- Також 25 липня Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді проросійському політику, колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Йому звинувачують у поширенні кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ".
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