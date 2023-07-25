Про це інформує пресцентр СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня 2023 року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.

Слідство встановило, що ним виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточенням. Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби.

Так, за вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі під ліжком 6-річної доньки схрон із незареєстрованою вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили:

автомат Калашникова зі спорядженими магазинами;

3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;

понад 800 набоїв до стрілецької зброї;

2 димові гранати РГД-55МЧ.

За даними СБУ, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті та поблизу передової. Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.