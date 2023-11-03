Влаштувався до Запорізької ОВА: затримали агента РФ, якого підозрюють у передачі даних про ЗСУ

Про це інформує Служба безпеки України.

"Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. Щоб одержати таємні відомості, російський "кріт" намагався використати свій доступ до серверів держустанови", - йдеться в заяві.

Проте СБУ вчасно затримала агента і запобігла передачі розвідданих РФ.

Фото: Служба безпеки України

Слідство встановило, що ворожим інформатором став мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До отримання роботи в обласній військовій адміністрації він працював на одному з місцевих заводів, який займається техобслуговуванням військової техніки Сил оборони.

За даними правоохоронців, у вересні цього року він самовільно запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, які створені для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах. Пізніше на нього вийшов співробітник ФСБ та залучив до співпраці.

Виявлено, що його завданням було фотографування виробництва заводу та військову техніку, яка там була. Також він хотів визначити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру, він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовним вироком суду.