ВМС заявили про пошкодження корабля "Павел Державин" Чорноморського флоту РФ

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

Наразі речник не може розповісти всіх деталей щодо цього інциденту, проте заявив, що цей сторожовий корабель отримав пошкодження.

"Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є", - заявив Плетенчук.