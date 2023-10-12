ВМС заявили про пошкодження корабля "Павел Державин" Чорноморського флоту РФ
Російський корабель Чорноморського флоту "Павел Державин" був пошкоджений біля тимчасово окупованого Севастополя в Криму
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.
Наразі речник не може розповісти всіх деталей щодо цього інциденту, проте заявив, що цей сторожовий корабель отримав пошкодження.
"Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є", - заявив Плетенчук.
- Ввечері суботи, 7 жовтня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну у нібито атаці ракетою на тимчасово окупований Крим.
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