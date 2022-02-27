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ВМС зірвали висадку десанту на півдні України

27 лютого, 2022 неділя
08:50
війна з Росією десант

Авіація здійснила перехоплення російських транспортних літаків і штурмовиків, які хотіли висадити десант у Чорноморській оперативній зоні, а також в небі над Києвом

Про це повідомила заступник Міністра оборони України  Ганна Маляр у своїй facebook сторінці.

Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Українські військові вели активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення ООС, а також перейшли до маневренних дій.

По всій країні продовжується виконання планових заходів: мобілізація та формування тероборони і корпусу резерву.

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