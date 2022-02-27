Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у своїй facebook сторінці.

Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Українські військові вели активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення ООС, а також перейшли до маневренних дій.

По всій країні продовжується виконання планових заходів: мобілізація та формування тероборони і корпусу резерву.

Тим часом, у Василькові не будуть евакуйовувати людей,

а ЗСУ захопили в полон багато російських військових,

окрім того, російські контрактники відмовляються їхати в Україну

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