ВМС зірвали висадку десанту на півдні України
Авіація здійснила перехоплення російських транспортних літаків і штурмовиків, які хотіли висадити десант у Чорноморській оперативній зоні, а також в небі над Києвом
Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у своїй facebook сторінці.
Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.
Українські військові вели активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення ООС, а також перейшли до маневренних дій.
По всій країні продовжується виконання планових заходів: мобілізація та формування тероборони і корпусу резерву.
- Тим часом, у Василькові не будуть евакуйовувати людей,
- а ЗСУ захопили в полон багато російських військових,
- окрім того, російські контрактники відмовляються їхати в Україну
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