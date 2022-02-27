"Загрози людям немає" - населення Василькова не евакуюватимуть
Водночас мешканцям Києва радять щільно зачинити вікна через пожежу на нафтобазі
Про це повідомили у Київській державній міській адміністрації, передає "Еспресо.TV".
"Увага — якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! У зв’язку із пожежею на нафтобазі у м. Васильків дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром!" – йдеться в повідомленні.
Тим часом речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан сказала, що загрози людям немає, тож евакуювати населення з Василькова не планують. Подробиці обіцяють надати згодом.
- Нагадаємо, російські окупанти випустили крилаті та балістичні ракети по Василькову. Унаслідок удару загорілася нафтобаза.
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