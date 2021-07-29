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Внаслідок нагрівання планети до кінця століття можуть померти 83 млн людей,- дослідження

29 липня, 2021 четвер
16:55
Світ нагрівання планети

До кінця століття у світі можуть померти 83 мільйони людей через нагрівання планети внаслідок викидів парникових газів

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження Nature Communications.

Дослідження ґрунтується на соціальній вартості вуглецю — сума грошей, що визначає збитки, які отримує економіка, від кожної тонни викидів вуглекислого газу. У новій роботі вчені, крім грошей, підрахували, скільки людей може загинути внаслідок парникових газів.

Науковці дослідили, що через кожні 4434 тонни вуглекислого газу, що потрапляли в атмосферу у 2020 році та нагрівали планету, передчасно помирала одна людина.

Виявилось, що приблизно стільки вуглекислого газу спричиняє спосіб життя лише трьох американців. Для порівняння понад 4000 тонни CO2 у Бразилії виробляють 25 людей, а у Нігерії — 146.

Також дослідження показало, що торік вугільні заводи у Сполучених Штатах викинули в атмосферу 4 мільйони тонн вуглекислого газу, а це призвело до смерті 904 людей по всьому світу.

Якщо викиди вуглецю не зменшити, то до 2100 року через нагрівання планети загинути 83 мільйони людей. Вчені кажуть, що можна запобігти загибелі 74 мільйонів людей, якщо зменшити кількість викидів.

У 2020 році соціальна вартість вуглецю становила 37 доларів, але з врахуванням смертей економічна шкода становити 258 доларів за одну тонну. За словами дослідників, економічно вигідною політикою буде зменшення викидів та робота над тим, щоб не допустити надмірного нагрівання планети.

Крім того, науковці кажуть, що їхні дані про можливу кількість смертей не остаточні і взагалі можуть бути «занадто заниженими». Вони враховують лише смертність від нагрівання, однак не враховують смерть через повені, шторм, неврожай тощо.
За оцінками Міжурядової групи з питань зміни клімату при ООН, до середини ХХІ століття середня температура у світі зросте на 1,5 градуса за Цельсієм. Це теоретично допустима норма, перевищення якої може призвести до зменшення врожайності рослин і, відповідно, до змін в екосистемах світу.

Якщо ж темпи зростання викидів, спричинені найбагатшими людьми світу, залишатимуться такими, як зараз, до 2050 року температура зросте ще на 1,5 градуса за Цельсієм — навіть якщо решта світу знизить рівень шкідливих викидів до нуля.

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