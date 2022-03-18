Внаслідок нічних обстрілів у Сєвєродонецьку та Рубіжному зруйновано понад 20 будинків, двоє людей загинуло

Про це повідомив голова луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, російські війська протягом вечора та ночі з 17 на 18 березня обстрілювали Сєвєродонецьк та Рубіжне, використовуючи артилерію та системи залпового вогню.

"На жаль, ми вже маємо двох загиблих та чотирьох поранених. В деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ та вода – намагатимемось полагодити якомога швидше. Однак людські життя вже не повернеш", - зазначив Гайдай.

Він додав, що складною залишається ситуація у Рубіжному.

"Рубіжне відбивається від ворога з останніх сил. За ніч сталося займання десятьох будинків та магазину. Є двоє поранених. О 5-й ранку росіяни знов відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюється. Знищено понад 20 будинків та об'єктів інфраструктури, у деяких із них відсутні газ та вода", - написав Гайдай.

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