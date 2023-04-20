Внаслідок обстрілів противником Малої Токмачки на Запоріжжі загинула родина
Росіяни обстріляли у Запорізькій області села Кам’янське та Мала Токмачка: загинули жінка та чоловік, ще одна людина поранена
Про це повідомив у телеграмі очільник ОВА Юрій Малашко.
Так, російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.
Своєю чергою під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів.
"Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", - відзначив Малашко.
- За добу 19 березня російська армія гатила по Запорізькій області щонайменше 86 разів. Унаслідок обстрілів у місті Гуляйполе повністю зруйновано будинок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе