Про це повідомив у телеграмі очільник ОВА Юрій Малашко.



Так, російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.



Своєю чергою під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів.

"Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", - відзначив Малашко.