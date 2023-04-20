Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Терористи продовжують воювати з мирними людьми", - написав очільник області.

Від влучань російських снарядів повністю зруйновано приватну житлову домівку.

Повідомляється, що дані про загиблих або травмованих не надходили.

Загалом на території Запорізької області зафіксовано 86 ворожих ударів з різних видів озброєння. Відомо про 20 нових руйнувань. Жителі не постраждали.

Також Малашко написав про успіхи наших воїнів: "Ще один вечір блискучих відпрацювань: запорізькі захисники відправили на утилізацію "зграю бляшанок". Дякую охоронцям неба за майстерність".