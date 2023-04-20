РФ 86 разів ударила по Запорізькій області, у Гуляйполі повністю зруйновано будинок
За добу, 19 березня, російська армія гатила по Запорізькій області щонайменше 86 разів. Унаслідок обстрілів у місті Гуляйполе повністю зруйновано будинок
Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Терористи продовжують воювати з мирними людьми", - написав очільник області.
Від влучань російських снарядів повністю зруйновано приватну житлову домівку.
Повідомляється, що дані про загиблих або травмованих не надходили.
Загалом на території Запорізької області зафіксовано 86 ворожих ударів з різних видів озброєння. Відомо про 20 нових руйнувань. Жителі не постраждали.
Також Малашко написав про успіхи наших воїнів: "Ще один вечір блискучих відпрацювань: запорізькі захисники відправили на утилізацію "зграю бляшанок". Дякую охоронцям неба за майстерність".
- Протягом доби 16 квітня російські війська здійснили 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено будинки, постраждав чоловік.
- За добу 17 квітня ворог чотири рази вдарив по Запорізькій області з різних видів озброєння: РСЗВ, авіації та артилерії.
- 18 березня ворог завдав по Запоріжжю 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та здійснив 93 артилерійських обстріли.
- 19 квітня ворожі війська здійснили чергову авіаційну атаку на місто Оріхів Запорізької області, постраждали приватні будинки.
- Під час поминальних днів 22-25 квітня у деяких громадах Запорізької області заборонили відвідування кладовищ.
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