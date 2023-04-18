РФ минулої доби обстріляла 19 населених пунктів на Запоріжжі
За добу, 17 квітня, ворог чотири рази вдарив по Запорізькій області з різних видів озброєння: РСЗВ, авіації та артилерії
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"За минулу добу громади на лінії вогню зазнали 4 обстріли з РСЗВ, 2 авіаційні та 55 артилерійських ударів", - написав посадовець.
Вкотре ворог поцілив у Малинівку, Плавні, Кам’янське, Новоданилівку та ще 15 населених пунктів. На щастя, люди не постраждали. Наразі надійшло повідомлення про ураження 12 об'єктів інфраструктури, йдеться у повідомленні.
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