За добу ворог завдав 81 удару по населених пунктах Запоріжжя: є руйнування
13 квітня у Запорізькій області російські військові били ракетою, авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню та застосовували дрони
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Ворог завдав 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві - з РСЗВ.
Росіяни обстріляли Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл.
Обійшлося без постраждалих. Проте надійшло 18 повідомлень про руйнування.
- Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вжили заходів для захисту себе від місцевих жителів, які здають ЗСУ позиції ворога.
- 13 квітня поблизу машинної зали 4-го енергоблока на Запорізькій атомній електростанції вибухнула російська міна. Рашисти самі заявили про детонацію їхнього боєприпасу.
- Цього дня ворог тричі вдарив з авіації по Оріхову на Запоріжжі. Пошкоджено приватний сектор, багатоповерхівки та місцеву фабрику.
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