Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ворог завдав 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві - з РСЗВ.



Росіяни обстріляли Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл.



Обійшлося без постраждалих. Проте надійшло 18 повідомлень про руйнування.