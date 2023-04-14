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Війна з Росією: хроніка
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За добу ворог завдав 81 удару по населених пунктах Запоріжжя: є руйнування

14 квітня, 2023 п'ятниця
09:01
війна з Росією Ворог атакував Запоріжжя

13 квітня у Запорізькій області російські військові били ракетою, авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню та застосовували дрони

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ворог завдав 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві - з РСЗВ.

Росіяни обстріляли Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл.

Обійшлося без постраждалих. Проте надійшло 18 повідомлень про руйнування.

  • Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вжили заходів для захисту себе від місцевих жителів, які здають ЗСУ позиції ворога.
  • 13 квітня поблизу машинної зали 4-го енергоблока на Запорізькій атомній електростанції вибухнула російська міна. Рашисти самі заявили про детонацію їхнього боєприпасу.
  • Цього дня ворог тричі вдарив з авіації по Оріхову на Запоріжжі. Пошкоджено приватний сектор, багатоповерхівки та місцеву фабрику.
російська армія
Запорізька область
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