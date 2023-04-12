Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За словами посадовця, за минулу добу ворог гатив по регіону з різних видів озброєнь, під ударом опинилися мирні міста і села поблизу лінії розмежування.

"Під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ", - ідеться у повідомленні.

Крім того, РФ здійснила 36 артилерійських обстрілів.

"На щастя обійшлося без постраждалих. Віримо в ЗСУ та разом працюємо на перемогу, готуємося до відновлення Запорізького регіону", - написав Малашко.