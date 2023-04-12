РФ за добу вдарила по 17 населених пунктах Запоріжжя
За добу 11 квітня ворог завдав по Запоріжжю два авіаудари, здійснив одну атаку БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За словами посадовця, за минулу добу ворог гатив по регіону з різних видів озброєнь, під ударом опинилися мирні міста і села поблизу лінії розмежування.
"Під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ", - ідеться у повідомленні.
Крім того, РФ здійснила 36 артилерійських обстрілів.
"На щастя обійшлося без постраждалих. Віримо в ЗСУ та разом працюємо на перемогу, готуємося до відновлення Запорізького регіону", - написав Малашко.
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