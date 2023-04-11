Ворог минулої доби бив з різних видів озброєння по Запорізькій області: у 17 населених пунктах руйнування
Армія РФ за добу завдала по регіону 66 ударів з артилерії, 4 авіаудари, здійснила 7 атак БПЛА, а також 2 рази атакувала з РСЗВ
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ворог продовжує гатити по лінії розмежування. За минулу добу російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, 4 авіаудари, 7 атак із застосуванням БПЛА, 2 з РСЗВ", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що у Кам'янському, Чарівному, Привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах зафіксовано нові руйнування - 45 нових повідомлень лише за добу.
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