Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог продовжує гатити по лінії розмежування. За минулу добу російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, 4 авіаудари, 7 атак із застосуванням БПЛА, 2 з РСЗВ", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у Кам'янському, Чарівному, Привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах зафіксовано нові руйнування - 45 нових повідомлень лише за добу.