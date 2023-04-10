На Запоріжжі російські війська обстріляли хлібозавод і ферму
Армія ворога гатила по мирних населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів пошкоджені хлібозавод і фермерське господарство
Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області", - написав представник ОП і додав, що руйнувань зазнала територія хлібозаводу.
Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко написав, що окрім пошкодженого підприємства харчової промисловості в Оріхові постраждала ферма.
"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя та Оріхова - по містах нанесено авіаудари. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості", - написав голова ОВА.
Інформація щодо загиблих чи поранених не надходила.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у Запорізькій області о 11:01, небезпека минула о 12:11.
- Російські окупаційні війська двічі обстріляли в суботу, 8 квітня, Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області.
- Вночі, 9 квітня, росіяни вчергове атакували Запоріжжя: снаряди влучили по території одного з приватних секторів міста, загинули чоловік та дитина.
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