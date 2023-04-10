На Запоріжжі російські війська обстріляли хлібозавод і ферму

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області", - написав представник ОП і додав, що руйнувань зазнала територія хлібозаводу.

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко написав, що окрім пошкодженого підприємства харчової промисловості в Оріхові постраждала ферма.

"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя та Оріхова - по містах нанесено авіаудари. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості", - написав голова ОВА.

Інформація щодо загиблих чи поранених не надходила.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Запорізькій області о 11:01, небезпека минула о 12:11.