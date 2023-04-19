У деяких громадах Запорізької області заборонили відвідування кладовищ на поминальні дні
Під час поминальних днів 22-25 квітня у деяких громадах Запорізької області заборонили відвідування кладовищ
Про це інформує Запорізька ОВА.
"Враховуючи постійні ворожі обстріли та ризик для життя і здоров'я громадян, Радою оборони Запорізької області прийнято рішення щодо обмежувальних заходів напередодні та під час проходження традиційних поминальних днів на території області", - пише пресслужба.
У період 22-25 квітня заборонено відвідування кладовищ у регіонах наближених до району ведення бойових дій:
- Гуляйпільська міська територіальна громада Пологівського району,
- Воздвижівська сільська територіальна громада Пологівського району,
- Малинівська сільська територіальна громада Пологівського району,
- Оріхівська міська територіальна громада Пологівського району,
- Преображенська сільська територіальна громада Пологівського району,
- Малотокмачанська сільська територіальна громада Пологівського району.
- Степногірська селищна територіальна громада Василівського району.
Також рекомендовано обмежити відвідування кладовищ на території інших громад Запорізької області.
Українців просять під час повітряної тривоги пройти до найближчих укриттів.
У поминальні дні правоохоронці контролюватимуть дотримання заборони на відвідування кладовищ.
- У столиці під час поминальних днів організують додатковий транспорт на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ.
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