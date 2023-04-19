Про це інформує Запорізька ОВА.

"Враховуючи постійні ворожі обстріли та ризик для життя і здоров'я громадян, Радою оборони Запорізької області прийнято рішення щодо обмежувальних заходів напередодні та під час проходження традиційних поминальних днів на території області", - пише пресслужба.

У період 22-25 квітня заборонено відвідування кладовищ у регіонах наближених до району ведення бойових дій:

Гуляйпільська міська територіальна громада Пологівського району,

Воздвижівська сільська територіальна громада Пологівського району,

Малинівська сільська територіальна громада Пологівського району,

Оріхівська міська територіальна громада Пологівського району,

Преображенська сільська територіальна громада Пологівського району,

Малотокмачанська сільська територіальна громада Пологівського району.

Степногірська селищна територіальна громада Василівського району.

Також рекомендовано обмежити відвідування кладовищ на території інших громад Запорізької області.

Українців просять під час повітряної тривоги пройти до найближчих укриттів.

У поминальні дні правоохоронці контролюватимуть дотримання заборони на відвідування кладовищ.